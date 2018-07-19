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19 июля 201801:39

В 1:00 19 июля в Турции завершилось действие режима ЧП

Global Look Press

Действие режима ЧП в Турецкой Республике, который был введен два года назад, завершилось. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu.

Как уточняется, режим ЧП прекратил действовать в 1:00 по местному времени (совпадает с московским) в четверг, 19 июля.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что режим ЧП может быть возобновлен в случае возникновения в стране террористической угрозы.

Режим ЧП был введен в Турции сроком на три месяца после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Решением правительства, одобренным парламентом, он семь раз продлевался на трехмесячный срок. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля текущего года, напоминает РИА Новости. Оппозиция Турции, а также некоторые лидеры стран Евросоюза критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан Турецкой Республики.

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