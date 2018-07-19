В Приамурье из подтопленного паводком поселка эвакуировали группу туристов с детьми

Из поселка Золотая гора в Зейском районе Приамурья, в котором обильные дожди размыли дорогу, вертолетом Ми-8 эвакуировали группу туристов, в которой 13 детей. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как уточняется, туристическую группу доставили в город Зея. Состояние детей и взрослых оценивается как удовлетворительное, никто не пострадал, передает агентство "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщали, что 18 июля группа туристов из четверых взрослых и 13 детей из-за разлива реки не смогла выехать из горного приюта "Грозовое плато", находящегося в 16 километрах от поселка Золотая гора в Зейском районе Приамурья. Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел им на помощь.