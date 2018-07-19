В Буркина-Фасо военные уничтожили несколько баз террористов на севере страны

Военные Буркина-Фасо уничтожили несколько баз предполагаемых террористов в результате многодневной операции, проводимой на севере страны. Такие данные сообщил представитель Генерального штаба армии.

Как уточняется, операция, начатая подразделениями группировки антитеррористических сил 8 июля, позволила ликвидировать несколько баз террористов и задержать порядка 100 подозреваемых.

После проверки 40 человек были освобождены, а остальных передали полиции, сообщает РИА Новости.

В процессе операции трое военнослужащих были ранены.