В автосервисе на юго-западе Москвы вспыхнул пожар

На юго-западе Москвы загорелся автосервис. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, пожар произошел в одноэтажном металлическом здании автосервиса, расположенном на проспекте 60-летия Октября. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

К месту ЧП выехали 10 пожарных расчетов, передает ТАСС.