Дипломаты РФ посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля

Сотрудники посольства РФ смогут посетить россиянку Марию Бутину, арестованную в США, 19 июля. Такое сообщение появилось на странице посольства в Facebook.

Как уточняется, посольству удалось добиться разрешения на посещение Марии Бутиной 19 июля. Ей будет оказана необходимая поддержка.

18 июля текущего года окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину до начала процесса, напоминает РИА Новости.

Судья согласилась с аргументами обвинения насчет серьезного риска побега Бутиной и не приняла к сведению возражения защиты.

Мария Бутина обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного представительства без регистрации при министерстве юстиции США, а также собственно в работе иностранным агентом. В делах о шпионаже это стандартные обвинения. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы. В суде Бутина заявила о своей невиновности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Это было сделано явно для того, чтобы минимизировать позитивный эффект от саммита в максимально сжатые сроки. По мнению Захаровой, создается впечатление, что претензии к Бутиной "притянуты за уши", никакой базы для обвинений в адрес россиянки нет, а ФБР выполняет политический заказ.