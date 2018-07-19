Пожар в автосервисе на юго-западе Москвы потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в автосервисе на юго-западе Москвы. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах

Как уточняется, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании автосервиса на проспекте 60-летия Октября, напоминает ТАСС. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.