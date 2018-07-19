В штате Нью-Йорк два пляжа закрыли из-за нападения акул на детей

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение о закрытии пляжей на острове Файр из-за появления акул, напавших на двух детей. Об этом сообщил телеканал ABC7 New York.

Остров Файр располагается чуть южнее густонаселенного Лонг-Айленда, передает РИА Новости. По информации местных властей, во время купания глубокие укусы получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. В настоящее время эксперты изучают фрагмент зуба, обнаруженный в одной из ран. По предварительным данным, речь идет об атаках акул.

Как рассказал губернатор штата Эндрю Куомо, оба пострадавших ребенка уже выписались из больницы. Пока пляжи, где произошли нападения, временно закрыты. Расследование случившегося продолжается.

Специалисты объясняют возможную агрессию периодом размножения, начавшимся у акул.