На севере Сахалина лесной пожар распространился на 350 гектаров

На севере Сахалина площадь лесного пожара достигла 350 гектаров. Такие данные СМИ сообщила в четверг, 19 июля, пресс-секретарь министерства лесного и охотничьего хозяйства региона.

Как уточняется, за последние сутки площадь возгорания на Рыбновском участке в лесничестве Охинского района выросла с 57 до 350 гектаров. Пожару присвоили второй класс опасности.

Группу огнеборцев пришлось увеличить с 24 до 59 человек. К тушению пожара привлечено 18 единиц спецтехники, передает РИА Новости.

Тушение осложняется установившейся жаркой сухой погодой, сильными порывами ветра, а также сложным рельефом местности. При этом населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

В настоящее время охинская прокуратура проводит проверку в связи с крупным пожаром.

Последний крупный пожар в Охинском лесничестве произошел в начале текущего года. Тогда общая площадь возгорания достигла 364 гектаров.