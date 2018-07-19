Количество жертв крушения вертолета в Таиланде выросло до четырех человек

Количество жертв крушения частного вертолета, полностью выгоревшего в провинции Кхонкен на северо-востоке Таиланда в среду, 18 июля, увеличилось до четырех человек. Такие данные сообщил телеканал TNN 24, ссылаясь на спасателей.

При осмотре места катастрофы в среду полиция и спасатели обнаружили лишь три сильно обгоревших тела погибших, но позднее в сгоревших обломках вертолета было найдено тело еще одного человека.

Также правоохранителям удалось выяснить, что на борту вертолета действительно находились четыре человека: командир, второй пилот и два пассажира. Погибшие пассажиры оказались корреспондентами Седьмого национального телеканала Таиланда, передает РИА Новости. Они летели готовить сюжет о наводнении на северо-востоке страны. В Кхонкене вертолет должен был принять на борт еще двух человек – корреспондента телеканала и оператора.

Как уточняется, катастрофа произошла около 9 часов утра по местному времени (5:00 по времени Москвы) в среду, 18 июля. Вертолет упал на рисовое поле и вспыхнул.

По предварительным данным, крушение произошло в связи с плохими погодными условиями. В момент падения в районе была сплошная облачность и шел сильный дождь. Окончательное решение о причинах случившегося будет принято совместной комиссией по расследованию катастрофы. 18 июля комиссия приступила к работе на месте происшествия.