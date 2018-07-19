В Южной Корее арестовали северокорейского перебежчика по обвинению в шпионаже

Северокорейского перебежчика арестовали по обвинению в шпионаже и передаче конфиденциальной информации о военных Южной Кореи иностранному агенту. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на центральную прокуратуру Сеула.

Как уточняется, подозреваемого по фамилии Ли обвиняют в нарушении закона о защите военной тайны, передает РИА Новости.

По данным прокуратуры, Ли получил секретную информацию от бывших чиновников командования разведывательного управления министерства обороны Южной Кореи и продал ее агенту дипмиссии одной из стран Восточно-Азиатского региона.

Прокуроры заявили об утечке 109 фрагментов засекреченной военной информации, в том числе личных данных южнокорейских шпионов, которые работают в зарубежных миссиях. Все они немедленно вернулись на родину после обнаружения утечки.

Сейчас работники прокуратуры продолжают расследование, чтобы установить, замешан ли кто-то еще в этом деле.