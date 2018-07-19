За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза и достигла 31 тысячи гектаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в полтора раза. Сейчас в республике полыхает более 31 тысячи гектаров.

Для тушения используют авиацию, передает телеканал "Россия 24". Два самолета Бе-200 ежедневно сбрасывают на горящие леса около 200 тонн воды. Также применяют взрывчатку для прокладки защитной полосы. Кроме того, специалисты пытаются искусственно вызвать осадки.

В ликвидации огня задействованы более 600 спасателей, пять самолетов и три вертолета МЧС России. Организованы дежурства подразделений МЧС для защиты населенных пунктов от пламени.