Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, заявил, что готовность президента США Дональда Трампа обсуждать выдачу финансиста России – "предательство". Об этом Браудер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Браудер назвал такие действия американских властей в отношении себя и команды предательством патриотичных людей, пытавшихся поступать правильно.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин попросил США помочь России в расследовании дела Браудера, касающегося финансовых махинаций. Также Путин обратился к Соединенным Штатам с призывом допросить официальных лиц и представителей американских спецслужб, которые подозреваются в совершении преступлений на территории России.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что Дональд Трамп проконсультируется со своими советниками касательно возможности допроса Россией некоторых граждан США.

С 1995 по 2007 год Уильям Браудер являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в РФ. По информации российских правоохранителей, финансист уклонялся от уплаты налогов благодаря фирмам, находившимся под управлением его фонда Hermitage Capital. В 2014 году Браудера объявили в РФ в международный розыск, напоминает Life.ru.