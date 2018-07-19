МИД Греции: заявление Захаровой о высылке дипломатов - неуважение к Афинам

Министерство иностранных дел Греции заявило, что комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно высылки двух российских дипломатов – это неуважение к Афинам.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что "заявление представителя МИД РФ является характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что постоянное неуважение к Греции должно прекратиться, добавив, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны.

Ранее Мария Захарова заявила, что высылка из Греции двух российских дипломатов не останется без последствий, напоминает Газета.ru.