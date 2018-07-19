Овечкин первым из хоккеистов признан спортсменом года по версии ESPY

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY. Таким образом россиянин стал первым хоккеистом в истории, удостоенным этой награды.

Как сообщает "Россия 24", церемония вручения прошла в ночь на четверг, 19 июля, в Лос-Анджелесе. Спортсменкой года признали американскую сноубордистку Хлою Ким, которая выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в 2018 году в дисциплине "хафпайп". Командой года стал клуб бейсбольной лиги "Хьюстон Астрос".

Напомним, что в прошедшем сезоне Овечкин впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, он стал лучшим снайпером и самым ценным игроком плей-офф.

Отметим, что премия ESPY вручается с 1993 года за выдающиеся достижения в спорте.