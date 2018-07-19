Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог
Российские дипломаты 19 июля посетят арестованную в США Марию Бутину. Посольство несколько дней добивалось доступа к россиянке. Накануне суд Вашингтона оставил ее под стражей, отпускать под залог судья отказался.
В зале федерального суда Мария Бутина появилась в сопровождении трех приставов и с руками за спиной. На девушке оранжевая роба. Во время заседания россиянка не проронила ни слова, лишь назвав свое имя. Говорил адвокат, который сразу сообщил, что подзащитная виновной себя не признает. Впрочем, суд встал на сторону ФБР. В освобождении под залог Бутиной отказано.
"Мы категорически не согласны с отсутствием оснований для освобождения. Иными словами, невиновная студентка содержится под стражей до проведения судебного разбирательства. Она знала об уголовном расследовании, ведущимся в течение последних нескольких месяцев и не пыталась бежать. Да и власти, которые держали ее под наблюдением все это время, не предполагали, чтобы она делала такие попытки", — сказал адвокат.
Покинуть Америку Бутина и в самом деле могла не раз, но ни от кого не прячась, пережила и многочасовые допросы в сенатском комитете и обыски ФБР.
Как оказалось, агенты следили за россиянкой несколько месяцев. Ничего стоящего так и не нашли. В выпотрошенном электроном почтовом ящике отыскалась переписка с активистом республиканской партии, состоящая из общих фраз о том, что России и США нужно восстанавливать отношения.
Есть еще фото в ресторане, на котором Бутина беседует с неким человеком, которого в Америке заочно записали в разведчики. Примерно такого же веса и еще одно доказательство в виде вот этой откровенно шутливой переписки. После прочтения в ФБР, видимо, и стали праздновать победу.
Главная мишень дела Бутиной — без сомнения Дональд Трамп и его желание улучшить отношения с Россией. Третий день после саммита в Хельсинки либеральная американская пресса, называя своего президента чуть ли не изменником родины, пытается вывести Трампа на чистую воду. Теперь это делают прямо в Белом доме.
- Россия до сих пор вмешивается?
- Спасибо большое, нет.
- То есть вы не считаете, что вмешательство имело место?
- Спасибо большое всем. Мы чувствуем себя очень хорошо. Мы работаем крайне продуктивно с Россией. Возможно, так как никто до нас. В США еще не было президента с такой жесткой политикой в отношении России.
При этом сам Трамп — под двойным прессингом. С одной стороны, сорвавшиеся на истерику демократы, с другой — сотрудники его же администрации. Как пресс-секретарь Сара Сандерс, которая может и хотела уберечь шефа от очередного удара, но в итоге поставила в еще более сложное положение.
"Мне представилась возможность пообщаться с президентом после его комментариев. Президент сказал большое спасибо и отказался отвечать на вопросы. Президент и его администрация работают не покладая рук, чтобы не допустить возможности для России вмешиваться в наши выборы", — заявила Сандерс.
В американской прокуратуре при этом говорят, что дело Бутиной с якобы вмешательством России в американские выборы не связано. Мол, расследование спецпрокурора Мюллера — это другая история. Но если взглянуть на даты, упомянутые в тексте обвинения, то многие из них явно неспроста совпадают с событиями предвыборной кампании Трампа и тем, что было после его победы. К задержанной россиянке тем временем собираются наши дипломаты.
"Сотрудники Посольства России в Вашингтоне посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу российской гражданки Бутиной. Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", — сказал пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.
С учетом того как много поставили на это дело те, кто в нем заинтересован, Марии Бутиной такая поддержка сейчас очень нужна.
Явно подстроенный под встречу лидеров двух стран арест Марии Бутиной оппоненты Трампа превращают в оружие многократного применения. Гражданка России и дальше остается под стражей в одном из изоляторов американской столицы. Следующее заседание назначено на 24 июля.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Марии Бутиной грозит большой срок
- Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников
- Испытания ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через 4 года
- Бывшему главе МУРа смягчили наказание
- Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым
Самое читаемое
-
На Урале убили финалистку мирового конкурса красоты
- Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"
- В Японском море начали поднимать русский крейсер, груженный золотом
- Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность
- Соседи устроили битву на лопатах: четыре человека попали в больницу, разбит автомобиль
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей
- Обновленный Jeep Cherokee: российские цены
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кто дергает рубильники в Белом доме
- Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон пронесся по югу России
- Каких таксистов выпускают на дорогу агрегаторы
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
Вести-Москва
-
Врачи спасли английского фаната, чуть не умершего от инфаркта во время матча
- Без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем
- Такси на скорости влетело в столб, погибли 3 человека
- Верующие отмечают день обретения мощей Сергия Радонежского
- В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров
- Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"
- С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения
- Аллергические реакции могут защищать от рака кожи
- Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков