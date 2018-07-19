Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог

Российские дипломаты 19 июля посетят арестованную в США Марию Бутину. Посольство несколько дней добивалось доступа к россиянке. Накануне суд Вашингтона оставил ее под стражей, отпускать под залог судья отказался.

В зале федерального суда Мария Бутина появилась в сопровождении трех приставов и с руками за спиной. На девушке оранжевая роба. Во время заседания россиянка не проронила ни слова, лишь назвав свое имя. Говорил адвокат, который сразу сообщил, что подзащитная виновной себя не признает. Впрочем, суд встал на сторону ФБР. В освобождении под залог Бутиной отказано.

"Мы категорически не согласны с отсутствием оснований для освобождения. Иными словами, невиновная студентка содержится под стражей до проведения судебного разбирательства. Она знала об уголовном расследовании, ведущимся в течение последних нескольких месяцев и не пыталась бежать. Да и власти, которые держали ее под наблюдением все это время, не предполагали, чтобы она делала такие попытки", — сказал адвокат.

Покинуть Америку Бутина и в самом деле могла не раз, но ни от кого не прячась, пережила и многочасовые допросы в сенатском комитете и обыски ФБР.

Как оказалось, агенты следили за россиянкой несколько месяцев. Ничего стоящего так и не нашли. В выпотрошенном электроном почтовом ящике отыскалась переписка с активистом республиканской партии, состоящая из общих фраз о том, что России и США нужно восстанавливать отношения.

Есть еще фото в ресторане, на котором Бутина беседует с неким человеком, которого в Америке заочно записали в разведчики. Примерно такого же веса и еще одно доказательство в виде вот этой откровенно шутливой переписки. После прочтения в ФБР, видимо, и стали праздновать победу.

Главная мишень дела Бутиной — без сомнения Дональд Трамп и его желание улучшить отношения с Россией. Третий день после саммита в Хельсинки либеральная американская пресса, называя своего президента чуть ли не изменником родины, пытается вывести Трампа на чистую воду. Теперь это делают прямо в Белом доме.

- Россия до сих пор вмешивается?

- Спасибо большое, нет.

- То есть вы не считаете, что вмешательство имело место?

- Спасибо большое всем. Мы чувствуем себя очень хорошо. Мы работаем крайне продуктивно с Россией. Возможно, так как никто до нас. В США еще не было президента с такой жесткой политикой в отношении России.

При этом сам Трамп — под двойным прессингом. С одной стороны, сорвавшиеся на истерику демократы, с другой — сотрудники его же администрации. Как пресс-секретарь Сара Сандерс, которая может и хотела уберечь шефа от очередного удара, но в итоге поставила в еще более сложное положение.

"Мне представилась возможность пообщаться с президентом после его комментариев. Президент сказал большое спасибо и отказался отвечать на вопросы. Президент и его администрация работают не покладая рук, чтобы не допустить возможности для России вмешиваться в наши выборы", — заявила Сандерс.

В американской прокуратуре при этом говорят, что дело Бутиной с якобы вмешательством России в американские выборы не связано. Мол, расследование спецпрокурора Мюллера — это другая история. Но если взглянуть на даты, упомянутые в тексте обвинения, то многие из них явно неспроста совпадают с событиями предвыборной кампании Трампа и тем, что было после его победы. К задержанной россиянке тем временем собираются наши дипломаты.

"Сотрудники Посольства России в Вашингтоне посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу российской гражданки Бутиной. Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку", — сказал пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

С учетом того как много поставили на это дело те, кто в нем заинтересован, Марии Бутиной такая поддержка сейчас очень нужна.

Явно подстроенный под встречу лидеров двух стран арест Марии Бутиной оппоненты Трампа превращают в оружие многократного применения. Гражданка России и дальше остается под стражей в одном из изоляторов американской столицы. Следующее заседание назначено на 24 июля.