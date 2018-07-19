"Кинжал", "Сармат", "Авангард", "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет": в Минобороны рассказали о новом оружии

Военные Минобороны России рассказали, как идет работа над новыми вооружениями. Это оружие, которое Владимир Путин представил в весеннем послании Федеральному собранию. Некоторые новинки уже в строю. Например, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" оснастили сверхзвуковые истребители МиГ-31.

Она уже на плановом дежурстве над Каспийским морем — эскадрилья, оснащенная комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами, которые обгоняют звук в десять раз и могут маневрировать так, что никакая ПРО не справится. Ракеты могут бить хоть по кораблям, хоть по объектам на земле. Опытно-боевое дежурство эскадрилья несла с декабря 2017 года, совершила больше 350 полетов, из них 70 с дозаправкой в воздухе, выполнялись задачи с оперативных аэродромов. Этой весной все проверки закончены, ясно, что летчики, инженерный состав успешно осваивают новую технику. Даже учения были вместе с экипажами Дальней авиации.

"В ходе данного учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп. В результате проведенных мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий", — подчеркивает заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Новая самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета в мире в представлении уже не нуждается. "Сармат" при весе свыше двухсот тонн имеет очень короткий активный участок полета, что крайне затрудняет его перехват средствами противоракетной обороны. Ракета может нести боевые блоки разной мощности, гиперзвуковые в том числе, которые сами умеют обманывать ПРО. Так называемые "бросковые" испытания — пуски ракеты без боевой части и запуска маршевого двигателя — уже завершены, все системы и агрегаты проверены, режимы предстартовой подготовки комплекса "Сармат" и циклограммы пуска отработаны.

"Завершение программы бросковых испытаний позволяет нам в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса "Сармат". Для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведена модернизация и переоснащение своих производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет", — рассказывает председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин.

Все это позволяет сделать вывод, что, постановка ракетного комплекса "Сармат" на боевое дежурство произойдет точно в установленные сроки. И такое перевооружение серьезно укрепит группировку РВСН для решения задач ядерного сдерживания.

А вот другой ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком уже запущен в серийное производство. Это абсолютно новое оружие. Крылатый блок "Авангарда" летит на высоте всего в несколько десятков километров, то есть в плотных слоях атмосферы со скоростью более чем в 20 Махов на межконтитентальную дальность и вдобавок маневрирует – и по горизонту, и по высоте. Заатмосферные ПРО его просто не видят, блок летит ниже, а противоракетами ближнего действия перехватить "Авангард" тоже очень сложно, потому что он крайне быстр и подвижен, плюс у него есть средства противодействия ПРО.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса "Авангард" и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение. Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны", — добавляет заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

У "Буревестника" вообще неограниченная дальность полета. Первые испытания крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой завершены. Низколетящий, малозаметный "Буревестник" с ядерной боевой частью и непредсказуемой траекторией неуязвим и для существующих, и для перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Это тоже принципиально новый тип вооружения.

"В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности осуществляется в плановом порядке. На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведется подготовка к дальнейшим летным испытаниям экспериментальных образцов крылатой ракеты. Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска крылатой ракеты "Буревестник", совершенствуются технологические процессы ее изготовления, сборки и испытаний", — говорит главный научный сотрудник 12 ЦНИИ российского Минобороны Сергей Перцев.

Если "Буревестник" долетит очень быстро и куда угодно, то "Посейдон" доплывет. Подводные аппараты этой океанской многоцелевой системы способны двигаться на большой глубине с большой скоростью и на межконтинентальную дальность.

"В настоящее время завершаются комплексные испытания ядерной установки беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Напомню, что уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", — заявляет ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба российских вооруженных сил Игорь Касатонов.

Боевые лазерные комплексы "Пересвет" — это оружие на новых физических принципах. Они уже развернуты в местах дислокации, боевые расчеты осваивают технику, которую Космические войска России получили впервые в истории.

"Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные комплексы "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и получил необходимые теоретические знания. Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению", — заверяет начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Все эти новейшие, стратегические системы вооружения — не инструменты агрессии, а средства для ее предотвращения в отношении российского государства и его союзников. Так Россия последовательно укрепляет свою обороноспособность.