"Манчестер Юнайтед" нацелился на игроков "Баварии" Левандовски и Алькантару

Нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Тиаго Алькантара, выступающие за мюнхенскую "Баварию", нынешним летом могут оказаться в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб заинтересован в приобретении поляка и испанца и в ближайшее время приступит к активным переговорам по поводу перехода футболистов.

Руководство немецкого клуба, по информации Чемпионат.com, хочет получить за Алькантару 70 миллионов евро. Сам же 27-летний футболист планирует вернуться в "Барселону", за которую выступал ранее.

Что касается Роберта Левандовски, то "Бавария" не собирается расставаться со своим лучшим бомбардиром. В прошедшем сезоне поляк забил 29 мячей в 30 матчах чемпионата страны.