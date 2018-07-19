Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей

В Великобритании правоохранительным органам, возможно, удалось выяснить личности тех, кто отравил бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии следователей, в заговор были вовлечены несколько россиян. Полиция якобы сверила видеозаписи с данными таможни.

"Следователи полагают, что они идентифицировали подозреваемых лиц, совершивших нападение с использованием отравляющего вещества "Новичок", через систему видеонаблюдения, и перекрестно проверили это с помощью записей людей, которые въехали в страну примерно в это же время", — пишет газета The Sun со ссылкой на собственного информированного источника.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что Сергея и Юлию Скрипалей якобы отравила группа из шести человек под руководством женщины.

Скрипали были найдены без сознания у торгового центра в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны их отравили нерво-паралитическим веществом. Не дожидаясь результатов расследования, Лондон заявил, что к произошедшему причастна Россия. Москву при этом к расследованию не допускают. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на данный счет, напоминает телеканал "Россия 24".