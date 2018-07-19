В Петербурге сгорел пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге сегодня утром загорелся автобус. Пострадавших нет, 11 пассажиров и водитель успели покинуть машину, рассказали РИА Новости в экстренных служба города.

Инцидент произошел у дома №243 на проспекте Обуховской обороны. С огнем боролись две пожарные машины и 10 человек личного состава.

"Автобус горел по всей площади. В 07:28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — уточнили в городском ГУ МЧС.