"Реал" и "Манчестер" попали в тройку самых дорогих спортивных клубов мира

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" заняли третье и второе места соответственно в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. В список были включены 50 команд. В нем не оказалось ни одного клуба из России.

Рейтинг был составлен Forbes. На первом месте расположился "Даллас Ковбойз", представляющий американский футбол (NFL). Его стоимость оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Далее следуют английский "Манчестер Юнайтед" (4,1 миллиарда) и испанский "Реал" (4 миллиарда).

В первую десятку самых богатых спортивных клубов мира вошли каталонская "Барселона" (футбол), "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол), "Нью-Ингланд Пэтриотс" (американский футбол), "Нью-Йорк Никс" (баскетбол), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол), "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) и "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол). Их стоимость колеблется от 3 до 4 миллиардов долларов.