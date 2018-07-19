Тяжелая техника начала снос кемеровской "Зимней вишни"

В Кемерове крупногабаритная специализированная техника приступила к сносу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

Тяжелая техника будет задействована для разбора и вывоза металлических и железобетонных конструкций здания. Рабочие уже приступили к разбору одной из внешних стен главного корпуса ТЦ.

Демонтаж здания будут проводить в дневное время и только механизированным способом.

Пожар, произошедший в "Зимней вишне" 25 марта, унес жизни 60 человек. Семьи погибших и пострадавших рассказали, что здание торгового центра всегда будет ассоциироваться с гибелью людей, и в итоге было подписано соглашение о ликвидации здания. На месте ТЦ появится памятный сквер.