Мутко не вошел в состав Совета при президенте РФ по спорту

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию физической культуры и спорта. В него не вошел вице-премьер РФ Виталий Мутко. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем Совета, как и раньше, является Владимир Путин. Его заместителями назначены зампред правительства РФ Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин. Замначальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Алексей Кулаковский стал секретарем Совета​​​.

Кроме того, в состав Совета оказался включен президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.