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19 июля 201811:47

В Магнитогорске арестовали убийцу известной модели

Global Look Press

Суд Магнитогорска принял решение арестовать на 2 месяца 24-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве Ксении Туленковой, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области. Тело финалистки международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia было найдено в Кизильском районе.

Ксения Туленкова-Мецгер после замужества уехала из России и проживала в США, однако периодически приезжала в Магнитогорск, где живут ее родители. 16 июля женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля "Шкода Октавиа". Через сутки она была найдена убитой.

На след убийцы следователи вышли быстро. Выяснилось, что мужчина предложил Ксении провести диагностику продаваемого автомобиля в собственном автосервисе. А потом ударил свою жертву молотком по голове.

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