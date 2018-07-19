В Магнитогорске арестовали убийцу известной модели

Суд Магнитогорска принял решение арестовать на 2 месяца 24-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве Ксении Туленковой, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области. Тело финалистки международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia было найдено в Кизильском районе.

Ксения Туленкова-Мецгер после замужества уехала из России и проживала в США, однако периодически приезжала в Магнитогорск, где живут ее родители. 16 июля женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля "Шкода Октавиа". Через сутки она была найдена убитой.

На след убийцы следователи вышли быстро. Выяснилось, что мужчина предложил Ксении провести диагностику продаваемого автомобиля в собственном автосервисе. А потом ударил свою жертву молотком по голове.