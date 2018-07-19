Монтажник спас выбравшуюся на карниз многоэтажки маленькую девочку в Петербурге

Оставшаяся дома одна юная жительница Санкт-Петербурга едва не упала с балкона девятого этажа, но на помощь ей пришел оказавшийся рядом строитель. Очевидцы сняли спасение на видео.

Инцидент произошел в четверг утром в доме 4/2 на улице Генерала Симоняка на юго-западе Северной столицы.

"Ребенок стоял на карнизе балкона. Спасателей ждали минут 10-15. В итоге все приехали. Но спас ее монтажник, который ремонтировал фасад соседнего дома", — рассказала Елизавета Крымская.

На сделанных девушкой кадрах видно, как рабочий спустился с крыши к пятилетней девочке, схватил ее и забросил обратно на балкон.

Меж тем в региональном управлении МЧС "Росбалту" сообщили, что ребенка в течение 10 минут спасли пожарные, которые вскрыли дверь.