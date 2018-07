Ветер от садившегося вертолета снес палатку с военными в США

Как минимум 30 американских военнослужащих пострадали после того, как армейскую палатку на военной базе Fort Hunter Liggett в Калифорнии сдул ветер от винтов садившегося вертолета.

Как сообщает AP, здесь сейчас проходят ежегодные учения пехоты, флота, военно-воздушных сил и других родов войск США.

BREAKING: Authorities say up to 30 injured in tent collapse at California military base.