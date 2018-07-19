19 июля 201811:41
Ветер от садившегося вертолета снес палатку с военными в США
Как минимум 30 американских военнослужащих пострадали после того, как армейскую палатку на военной базе Fort Hunter Liggett в Калифорнии сдул ветер от винтов садившегося вертолета.
Как сообщает AP, здесь сейчас проходят ежегодные учения пехоты, флота, военно-воздушных сил и других родов войск США.
BREAKING: Authorities say up to 30 injured in tent collapse at California military base.— The Associated Press (@AP) 19 июля 2018 г.
Некоторые американские СМИ сначала сообщали о том, что в результате обрушения шатра есть погибшие, однако позже пришло уточнение, что все пострадавшие получили незначительные травмы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Марии Бутиной грозит большой срок
- Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников
- Испытания ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через 4 года
- Бывшему главе МУРа смягчили наказание
- Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым
Самое читаемое
-
На Урале убили финалистку мирового конкурса красоты
- Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"
- В Японском море начали поднимать русский крейсер, груженный золотом
- Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность
- Соседи устроили битву на лопатах: четыре человека попали в больницу, разбит автомобиль
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей
- Обновленный Jeep Cherokee: российские цены
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Рынок США ждет повторение февральского обвала?
- 10 самых дорогих спортивных клубов мира
- Group-IB: за хакерской атакой на "ПИР Банк" стоит группа MoneyTaker
- Армия умных устройств: решение насущных проблем в реальном мире
- Москва вошла в топ-5 городов по эффективности организации медицинской помощи
- Ритейлеры просят правительство РФ ввести НДС для посылок иностранных интернет-магазинов
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кто дергает рубильники в Белом доме
- Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон пронесся по югу России
- Каких таксистов выпускают на дорогу агрегаторы
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Представлена "нокия" в стиле iPhone X дешевле 10 000 рублей
Вести-Москва
-
Врачи спасли английского фаната, чуть не умершего от инфаркта во время матча
- Без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем
- Такси на скорости влетело в столб, погибли 3 человека
- Верующие отмечают день обретения мощей Сергия Радонежского
- В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров
- Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"
- С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения
- Аллергические реакции могут защищать от рака кожи
- Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство
16.07.2018 08:29
Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России
18.07.2018 12:44
Что такое цифровое предприятие и как его создать?
12 минут назад
Спасите крохотное сердце ребенка
17.07.2018 10:06
У обновленного Audi TT остался только один мотор
1 час назад
Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
2 часа назад
"Правило раннего ужина" защитит от двух видов рака
2 часа назад
В России будут бить машины по-своему
2 часа назад
Европе нужно больше газа. Российского?
12 часов назад
Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира
12 часов назад
Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе
18 часов назад
Как россияне ходят по магазинам
18.07.2018 06:04