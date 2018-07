FIBA наказала баскетболистов Австралии и Филиппин за массовую драку

Международная федерация баскетбола наказала участников массовой драки, произошедшей во время отборочного матча к чемпионату мира-2019 между сборными Австралии и Филиппин. Десять филиппинских баскетболистов были подвергнуты дисквалификации. Австралийцы ограничились тремя наказанными спортсменами.

Напомним, что 2 июля 2018 года отборочный матч между командами из Австралии и Филиппин был прерван из-за массовой драки. После остановки игры с площадки были удалены 13 игроков с обеих сторон. Доигрывать встречу остались три филиппинца и пять австралийцев. Однако матч был снова прерван из-за потасовки. Судья принял решение завершить встречу досрочно.

Thon Maker, NBA regular, going full Kung fu. Got to say Kickert retaliated way too hard after admittedly cheap foul on Goulding pic.twitter.com/hEmMikH1Wa