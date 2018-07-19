FIBA наказала баскетболистов Австралии и Филиппин за массовую драку

Международная федерация баскетбола наказала участников массовой драки, произошедшей во время отборочного матча к чемпионату мира-2019 между сборными Австралии и Филиппин. Десять филиппинских баскетболистов были подвергнуты дисквалификации. Австралийцы ограничились тремя наказанными спортсменами.

Напомним, что 2 июля 2018 года отборочный матч между командами из Австралии и Филиппин был прерван из-за массовой драки. После остановки игры с площадки были удалены 13 игроков с обеих сторон. Доигрывать встречу остались три филиппинца и пять австралийцев. Однако матч был снова прерван из-за потасовки. Судья принял решение завершить встречу досрочно.

Thon Maker, NBA regular, going full Kung fu. Got to say Kickert retaliated way too hard after admittedly cheap foul on Goulding pic.twitter.com/hEmMikH1Wa — Jon Ralph (@RalphyHeraldSun) 2 июля 2018 г.

Как сообщает пресс-служба FIBA, дисквалифицированные баскетболисты пропустят от одного до шести матчей. Также была оштрафована Федерация баскетбола Австралии на 100 тысяч швейцарских франков. Тренерский штаб филиппинцев должен выплатить 10 тысяч швейцарских франков.

Чемпионат мира по баскетболу-2019 пройдет в Китае. Турнир начнется 31 августа и завершится 15 сентября.