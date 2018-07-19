Грабеж движущегося автобуса футбольными хулиганами во Франции попал на видео

На юго-востоке Франции в Гренобле футбольные хулиганы весьма бурно отпраздновали в минувшее воскресенье победу своей сборной. Около трех сотен дюжих молодых людей прошли по улицам города, скрывая свои лица под балаклавами и самодельными повязками.

Жители Гренобля — городка, насчитывающего всего полторы сотни тысяч жителей — надолго запомнили этот вечер. В течение нескольких часов толпа молодчиков умудрилась сжечь полтора десятка автомобилей, разгромить несколько остановок общественного транспорта и ограбить пару магазинов.

А когда на глаза хулиганам попался туристический автобус, медленно двигающийся по улице, они напали и на него, открыв и разграбив на ходу багажное отделение. Водителю автобуса удалось уехать с невредимыми пассажирами, а молодчикам в качестве добычи достались несколько чемоданов.

В настоящее время жители Гренобля избегают появляться на вечерних улицах города. Кстати, местные власти, хорошо это понимая, отдали любопытное распоряжение. Согласно ему, в целях безопасности с начала июля текущего года общественный транспорт обязан останавливаться после 22:00 по первому требованию пассажира не только на остановках, но и в любом удобном для него месте, при условии, если это не противоречит правилам дорожного движения.