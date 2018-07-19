В Пермском крае умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
Следователи Пермского края возбудили уголовное дело по факту смерти в Краснокамске 14-летней школьницы. Как сообщает краевое управление СК РФ, утром 16 июля ее мать увидела, что девочка находится в бессознательном состоянии и вызвала скорую помощь. Однако прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства трагедии, для определения точной причины смерти несовершеннолетней проводится судебно-медицинская экспертиза.
Кроме того, следователям предстоит установить, проводились ли в полном объеме мероприятия профилактического характера в отношении этой семьи.
Тем временем, местные СМИ со ссылкой на друзей умершей школьницы пишут, что мать кормила ее дважды в неделю, и в последнее время она была сильно истощена.
По их словам, сама школьница говорила, что дома ее почти не кормят. Кроме того, знакомые сообщили, будто мать часто наказывала дочь, а также самостоятельно ставила ей "диагнозы" – то сахарный диабет, то рак.
Кроме того, соседи минувшей зимой слышали, как девочка просила мать покормить ее, но та сказала, что еды нет.
На истощенное состояние школьницы обратила внимание и социальный работник. Она приходила в квартиру, но дверь ей никто не открыл, пишет местное издание "ВКурсе.ру".
Также сообщается, что в школе семиклассница питалась бесплатно, но ее семья не считалась неблагополучной.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Марии Бутиной грозит большой срок
- Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников
- Испытания ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через 4 года
- Бывшему главе МУРа смягчили наказание
- Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым
Самое читаемое
-
На Урале убили финалистку мирового конкурса красоты
- Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"
- В Японском море начали поднимать русский крейсер, груженный золотом
- Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность
- Соседи устроили битву на лопатах: четыре человека попали в больницу, разбит автомобиль
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей
- Обновленный Jeep Cherokee: российские цены
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Рынок США ждет повторение февральского обвала?
- 10 самых дорогих спортивных клубов мира
- Group-IB: за хакерской атакой на "ПИР Банк" стоит группа MoneyTaker
- Армия умных устройств: решение насущных проблем в реальном мире
- Москва вошла в топ-5 городов по эффективности организации медицинской помощи
- Ритейлеры просят правительство РФ ввести НДС для посылок иностранных интернет-магазинов
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Кто дергает рубильники в Белом доме
- Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон пронесся по югу России
- Каких таксистов выпускают на дорогу агрегаторы
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Представлена "нокия" в стиле iPhone X дешевле 10 000 рублей
Вести-Москва
-
Врачи спасли английского фаната, чуть не умершего от инфаркта во время матча
- Без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем
- Такси на скорости влетело в столб, погибли 3 человека
- Верующие отмечают день обретения мощей Сергия Радонежского
- В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров
- Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"
- С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения
- Аллергические реакции могут защищать от рака кожи
- Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков