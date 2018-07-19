Экс-чемпион UFC Силва получил годичную дисквалификацию из-за допинга

Бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва во второй раз в карьере был пойман на употреблении запрещенных препаратов. Допинг-проба, взятая еще 26 октября 2017 года, оказалась положительной. В ней были найдены метилтестостерон и гидрохлоротиазид, запрещенные USADA.

Антидопинговое агентство США (USADA) приняло решение отстранить Силву от соревнований на год, сообщает ТАСС. Стоит отметить, что бразильца уже ловили на применении допинга в ноябре 2015 года.

43-летний спортсмен считается одним из лучших бойцов UFC в средней и полутяжелой весовых категориях. Чемпионский титул он завоевал в 2006 году и удерживал его до 2013 года.