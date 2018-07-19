Заслужили: для журналистов установили звание и знак

Владимир Путин своим указом установил звание "Почетный журналист Российской Федерации". Также президент установил почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На телевидении и в газетах, на радио и в Интернете — больше миллиона человек работают в отечественной медиаотрасли. Главная задача — быстрый сбор и передача информации. Включая телевизор или листая газету зрителям и читатели, конечно, не задумываются, какой подчас титанический труд проделан ради новостей.

Чтобы первым быть на месте событий — командировки в любое время суток. По заданию редакции журналист пройдет огонь, воду, медные трубы. Он и с полярниками на Северном полюсе, и с военными в пекле на передовой.

"Родные и близкие привыкли. А куда им деваться? Когда была война в Ираке, были проблемы со связью. И для мамы единственное подтверждение того, что со мной все в порядке — прямые включения. Она врач, ее отпускали с приема к телевизору в коридоре, она видела меня на экране и понимала, что все в порядке", — рассказывает военный корреспондент ВГТРК Антон Степаненко.

Журналистика — в списке самых опасных профессий. Только за последнюю четверть века, выполняя свой долг, погибли около 400 наших коллег. Больше всего жертв среди военкоров. Отважные люди, работа которых требует не только смелости, но и, кто бы мог подумать, терпения.

"То, чего читатель не видит, как мы говорим — невидимые миру слезы, это когда ты пытаешься о чем-то договориться, с какими-то военными, политическими чинами. Если речь идет о Ближнем Востоке, там принято все дела решать неспешно за чашечкой мате, и бывает, что в день ты выпиваешь до 15 чашек мате в той же Сирии, прежде чем попадешь куда-то, где тебе может грозить опасность", — рассказал Александр Коц, специальный корреспондент ИД "Комсомольская правда".

Особого знака за профессиональные достижения у журналистов никогда не было. Даже в советское время, когда награждали заслуженных учителей, пилотов или шахтеров. Репортеры получали только значок "Заслуженный работник культуры".

"Под этот знак попадают различные представители разных профессий. Это может быть и директор клуба, это может быть хормейстер, это может быть библиотекарь", — пояснил Владимир Кондратьев, политический обозреватель телекомпании НТВ.

"Журналисты заслуживают того, чтобы быть заслуженными журналистами. Это очень важная, престижная, на мой взгляд, премия", — говорит Павел Гусев, главный редактор газеты "Московский комсомолец".

В современной России журналистов по-прежнему отмечают званиями "Заслуженный работник культуры" или "Заслуженный связист". О несправедливости президенту рассказали в канун Дня печати. Владимир Путин идею с новой госнаградой поддержал.

Полгода ушло на проработку всех необходимых документов, и вот текст президентского указа размещен на сайте Кремля. В отечественной наградной системе появился знак "Заслуженный журналист Российской Федерации".

"Я бы, например, на месте Владимира Владимировича начал бы присваивать его сотрудникам и региональных СМИ. Именно там, мне кажется, журналистский фронт пролегает", — считает обозреватель ИД "Комсомольская правда" Александр Гамов.

"Должны быть отмечены, как мне кажется, государством за честный и добросовестный труд на благо всего общества операторы, инженеры, режиссеры, продюсеры, в общем, все люди, которые, оставаясь за кадром, оставаясь в тени, делают огромный и очень важный объем работ", — подчеркнул военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Один из критериев, по которым будут вручать почетно звание, — верность профессии: в журналистике нужно отработать не меньше 20 лет. Сейчас разрабатывается эскиз знака, скоро будут известны и имена первых награжденных.