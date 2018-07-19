Екатеринбурский автохам на BMW отработает наезд на велосипедиста на тротуаре

К 360 часам обязательных работ приговорил Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга водителя BMW X5, который на тротуаре наехал на перегородившего ему путь велосипедиста. Дениса Белозерова признали виновным в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Сам инцидент, запись которого мы повторно публикуем, произошел днем 18 мая рядом с домом 37 по улице Халтурина. Водитель кроссовера, огибая пробку, выехал на тротуар, но встретился с принципиальными велосипедистами, один из которых отказался уступать автохаму дорогу. Белозеров после недолгих препирательств тронулся с места и проехал по двухколесному транспорту, а пассажир BMW открыл окно и ударил его битой, после чего нарушители скрылись.

Впрочем, полицейские быстро вышли на их след, а 17 июля судья вынесла вердикт, приговорив Белозерова к 360 часам обязательных работ. Нанесенный ущерб — а велосипед с погнутым рулем и колесом упал на ногу владельцу — был оценен в 6,4 тысячи рублей, их дерзкий водитель уже выплатил.