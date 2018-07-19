Большой бизнес просит Минтруд разрешить увольнять людей по утрате доверия

Представители бизнес-сообщества обратились в Минтруд с предложением рассмотреть возможность увольнения сотрудников из коммерческих структур по утрате доверия.

Глава департамента госслужбы Минтруда ведомства Дмитрий Баснак в комментарии "Известиям" сообщил, что, возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку. "Но для ограниченного круга компаний", — уточнил он и добавил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Баснак напомнил, что сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих. Причем, в законе четко установлены причины утраты доверия. Уволить по этой статье могут за нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.

В Совете Федерации, тем временем, заявили, что не поддерживают данное предложение бизнес-сообщества. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в комментарии РИА Новости отметил, что данная инициатива противоречит концепции Трудового кодекса об охране прав работника.

"Я отрицательно отношусь к этому предложению", — сказал Рязанский. По его словам, "это рискованная мера", а Трудовой кодекс изначально был направлен на защиту интересов работника, поскольку работодатель защищен больше.

Член Совфеда также отметил, что ТК в своих нормах дисциплинарного характера руководствуется доказательной базой.

"Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников", — напомнил он. "При предлагаемой норме (увольнять за утрату доверия) профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия", — говорит Рязанский. Кроме того, по его словам, нет требований к работодателю обосновать такие меры.