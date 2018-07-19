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Отравление Скрипаля 1 час назад
Посол РФ в Лондоне: мы ждем официальных заявлений по делу Скрипалей
Официальный Лондон не заявлял о том, что в ближайшее время будут объявлены имена подозреваемых по делу Скрипалей, это только сообщения СМИ, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. "Это сообщения прессы. К сожалению, официального заявления британской стороны на этот счет нет. Я хочу услышать это от Скотланд-Ярда или Форин-офиса", — сказал Яковенко.
По его словам, каждый раз посольство просит британский МИД подтвердить разные версии, но на дипломатические ноты не получает ответа, передает "Интерфакс".
Он напомнил, что советник по национальной безопасности Британии сказал ранее под запись, что у следствия нет подозреваемых. "Это говорит о том, что у следствия нет никаких фактов. А ведь Россию сразу буквально на следующий день обвинили в том, что моя страна причастна к отравлению, что совершенно не соответствует действительности", — добавил Яковенко. Он подчеркнул, что для РФ дело Скрипалей — вопрос политический. "Естественно, будем оказывать давление. В том числе и путем официальных запросов и диалога с британской стороной", — заявил Яковенко.
Посол намерен встретиться с новым главой британского МИД Джереми Хантом и обсудить с ним двусторонние отношения стран, а также дело Скрипалей. В преддверии совещания, Яковенко сообщил, что ему только что сообщили в посольстве о письме от первого заместителя министра иностранных дел. "Я планирую обсудить с Хантом российско-британские отношения. С предыдущим министром Борисом Джонсоном такой встречи не получилось, думаю, у него не было возможности оперировать определенными данными", — сказал Яковенко.
Как сообщила в четверг газета Sun, Британская полиция считает, что ей удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. "Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", — пишет Sun. "Безусловно, они русские".
Между тем, официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Однако обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Как сообщалось, в английском Солсбери 4 марта, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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