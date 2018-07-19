"Барселона" готова расстаться с Дембеле ради Азара

Испанская "Барселона" не оставляет попыток заполучить в свои ряды полузащитника сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эдена Азара. Ради этого они даже готовы включить в сделку новоявленного чемпиона мира в составе "трехцветных" Усмана Дембеле.

"Сине-гранатовые" приобрели французского форварда в прошлом сезоне у дортмундской "Боруссии". Сумма сделки составила 126,5 млн долларов. Руководство "Барселоны" собирается отправить футболиста в "Челси", если англичане согласятся продать Азара, сообщает ТАСС.

Ранее новый тренер лондонского клуба Маурицио Сарри заявил, что хотел бы сохранить в команде Эдена Азара. Бельгиец, ставший бронзовым призером прошедшего чемпионата мира, пока не определился со своим будущим.