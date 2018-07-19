Кнессет одобрил закон о национальном еврейском государстве

"Это определяющий момент в летописи сионизма и истории государства", — оценил голосование в кнессете премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по закону национальном характере Израиля.

За закон голосовали 62 депутата, против высказались 55 парламентариев, двое воздержались.

Законопроект в кнессете обсуждался 8 часов, сообщает "Интерфакс". В законе говорится, что государство Израиль — национальный дом еврейского народа.

"Абсолютное большинство хочет обеспечить еврейский характер нашего государства для будущих поколений", — добавил Нетаньяху.

Право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль по этому закону есть только у еврейского народа, поскольку земля Израиля — историческая родина еврейского народа.

Закон определяет Иерусалим целостной и единой столицей Израиля. В законе прописано, что государственным языком в Израиле является иврит.

До этого официальными языками в стране были иврит и арабский, но теперь арабский получил особый статус, перестав при этом быть государственным. Арабские депутаты раскритиковали законопроект. Перенос столицы Израиля в Иерусалим, восточную часть которого считается столицей Палестины, вызвал беспорядки на арабских территориях.

"Законопроект о гражданстве является преступлением на почве ненависти, он полностью дискриминирует арабских граждан, он против арабского меньшинства, с расистскими статьями, особенно с еврейскими поселениями, и этими статьями, понижающими статус арабского языка, — подчеркнул депутата кнессета Ахмед Тиби. — Мы с ужасом видим смерть нашей демократии, которая умирала в недавние годы, и страдала от расизма, который с этим законопроектом достиг новой вершины".