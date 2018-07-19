Дальневосточный миллиардер Игорь Неклюдов скоропостижно скончался в 71 год

В Хабаровске19 июля на 72-м году ушел из жизни известный на Дальнем Востоке бизнесмен – миллиардер Игорь Неклюдов. Об этом сообщил журналистам представитель компании "Дальрео", основателем которой был Неклюдов.

Этой компании принадлежит многочисленная недвижимость и другие активы в регионе. В частности, туристическо-развлекательный комплекс "Заимка Плюснина", офисные и бизнес центры в Хабаровске.

Кроме того, "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ" и компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton, передает РИА Новости.

Глава Хабаровского района Денис Удод в своем соболезновании отмечает, что Неклюдов многое сделал за свою большую жизнь, но "так много еще оставалось сделать".

"Он был не просто главой большой семьи и талантливым предпринимателем. Игоря Михайловича всегда отличала житейская мудрость и душевная теплота. Все свои силы он отдавал любимому делу", — говорится в письме – соболезновании главы Хабаровского района.

В сообщении сообщества "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте" также отмечается, что Игорь Неклюдов был личностью не публичной и старался не афишировать ни свою частную жизнь, ни деятельность в качестве предпринимателя.

Причины смерти известного бизнесмена не сообщаются, однако по сведениям ряда СМИ она была скоропостижной.