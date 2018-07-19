Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 июля 201813:06

Дальневосточный миллиардер Игорь Неклюдов скоропостижно скончался в 71 год

Вконтакте/Типичный Хабаровск

В Хабаровске19 июля на 72-м году ушел из жизни известный на Дальнем Востоке бизнесмен – миллиардер Игорь Неклюдов. Об этом сообщил журналистам представитель компании "Дальрео", основателем которой был Неклюдов.

Этой компании принадлежит многочисленная недвижимость и другие активы в регионе. В частности, туристическо-развлекательный комплекс "Заимка Плюснина", офисные и бизнес центры в Хабаровске.

Кроме того, "Дальрео" построила под Хабаровском речной порт с пограничным пунктом пропуска. Неклюдов также был учредителем местной телекомпании "Даль-ТВ" и компании "Дальреострой", которая возводит в центре Хабаровска отель Hilton, передает РИА Новости.

Глава Хабаровского района Денис Удод в своем соболезновании отмечает, что Неклюдов многое сделал за свою большую жизнь, но "так много еще оставалось сделать".

"Он был не просто главой большой семьи и талантливым предпринимателем. Игоря Михайловича всегда отличала житейская мудрость и душевная теплота. Все свои силы он отдавал любимому делу", — говорится в письме – соболезновании главы Хабаровского района.

В сообщении сообщества "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте" также отмечается, что Игорь Неклюдов был личностью не публичной и старался не афишировать ни свою частную жизнь, ни деятельность в качестве предпринимателя.

Причины смерти известного бизнесмена не сообщаются, однако по сведениям ряда СМИ она была скоропостижной.

Сейчас

11:35

Путин подписал указ о госнаградах

08:58

Британские следователи выяснили, кто отравил Скрипалей

06:59

МИД Греции: заявление Захаровой – неуважение к Афинам

06:48

На шинном заводе в Барнауле возник сильный пожар

06:29

Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

06:06

За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в полтора раза

03:34

Пожар в автосервисе на юго-западе Москвы потушен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Кинжал", "Сармат", "Авангард", "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет": в Минобороны рассказали о новом оружии

"Кинжал", "Сармат", "Авангард", "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет": в Минобороны рассказали о новом оружии

5 часов назад
Посол РФ в Лондоне: мы ждем официальных заявлений по делу Скрипалей

Посол РФ в Лондоне: мы ждем официальных заявлений по делу Скрипалей

1 час назад
Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог

Суд Вашингтона отказал Бутиной в освобождении под залог

5 часов назад
Путин наградил Маковецкого, Агутина, Винер-Усманову и еще более 150 выдающихся россиян

Путин наградил Маковецкого, Агутина, Винер-Усманову и еще более 150 выдающихся россиян

2 часа назад
Тяжелая техника начала снос кемеровской "Зимней вишни"

Тяжелая техника начала снос кемеровской "Зимней вишни"

3 часа назад
В Пермском крае умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю

В Пермском крае умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю

2 часа назад
Без хлора: в украинских городах не хватает питьевой воды

Без хлора: в украинских городах не хватает питьевой воды

2 часа назад
Болельщики ЧМ вынесли из поездов подстаканников и простыней на миллион рублей

Болельщики ЧМ вынесли из поездов подстаканников и простыней на миллион рублей

11 минут назад
Заслужили: для журналистов установили звание и знак

Заслужили: для журналистов установили звание и знак

1 час назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Дальневосточный миллиардер Игорь Неклюдов скоропостижно скончался в 71 год

Дальневосточный миллиардер Игорь Неклюдов скоропостижно скончался в 71 год

1 час назад
Большой бизнес просит Минтруд разрешить увольнять людей по утрате доверия

Большой бизнес просит Минтруд разрешить увольнять людей по утрате доверия

1 час назад
10 самых дорогих спортивных клубов мира

10 самых дорогих спортивных клубов мира

5 часов назад
В Оренбуржье супруги-пенсионеры погибли в собственном доме из-за ливня

В Оренбуржье супруги-пенсионеры погибли в собственном доме из-за ливня

4 часа назад
Грабеж движущегося автобуса футбольными хулиганами во Франции попал на видео

Грабеж движущегося автобуса футбольными хулиганами во Франции попал на видео

2 часа назад
Что такое цифровое предприятие и как его создать?

Что такое цифровое предприятие и как его создать?

1 час назад
Сбавили темп: квартир в новостройках становится меньше, но цены не растут

Сбавили темп: квартир в новостройках становится меньше, но цены не растут

4 часа назад
Россия на экспорт: российские дизайнеры, одежду которых носят голливудские звезды

Россия на экспорт: российские дизайнеры, одежду которых носят голливудские звезды

13 часов назад
Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

21 час назад
Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

17.07.2018 11:50
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Ксения Бородина выложила фотографии ремонта в своем особняке

Ксения Бородина выложила фотографии ремонта в своем особняке

39 минут назад
Дело участника банды Басаева будут рассматривать на Северном Кавказе

Дело участника банды Басаева будут рассматривать на Северном Кавказе

1 час назад
На "подвоз" попутчиков могут ввести лицензию

На "подвоз" попутчиков могут ввести лицензию

1 час назад
Черная жемчужина Крыма

Черная жемчужина Крыма

1 час назад
В Магнитогорске арестовали убийцу известной модели

В Магнитогорске арестовали убийцу известной модели

2 часа назад
Монтажник спас выбравшуюся на карниз многоэтажки маленькую девочку в Петербурге

Монтажник спас выбравшуюся на карниз многоэтажки маленькую девочку в Петербурге

3 часа назад
У обновленного Audi TT остался только один мотор

У обновленного Audi TT остался только один мотор

3 часа назад
Самые полезные помощники главных героев в мультфильмах

Самые полезные помощники главных героев в мультфильмах

3 часа назад
В том, что вам не нравится вкус пива, виноваты гены

В том, что вам не нравится вкус пива, виноваты гены

3 часа назад
Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее

Gorilla Glass 6 сделает смартфоны крепче и красивее

3 часа назад
"Правило раннего ужина" защитит от двух видов рака

"Правило раннего ужина" защитит от двух видов рака

4 часа назад
Вести.net: "Яндекс" заканчивает эксперимент со "Здоровьем" и обустраивает "умный дом"

Вести.net: "Яндекс" заканчивает эксперимент со "Здоровьем" и обустраивает "умный дом"

4 часа назад
В России будут бить машины по-своему

В России будут бить машины по-своему

4 часа назад
Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия

Предотвратит любую агрессию. Минобороны России приоткрыло завесу тайны вокруг новейшего оружия

5 часов назад
Вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

5 часов назад
Овечкин первым из хоккеистов признан спортсменом года по версии ESPY

Овечкин первым из хоккеистов признан спортсменом года по версии ESPY

6 часов назад
МИД Греции: заявление Захаровой о высылке дипломатов - неуважение к Афинам

МИД Греции: заявление Захаровой о высылке дипломатов - неуважение к Афинам

7 часов назад
Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

Браудер назвал предательством обсуждение Трампом его выдачи России

8 часов назад
За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза и достигла 31 тысячи гектаров

За сутки площадь лесных пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза и достигла 31 тысячи гектаров

8 часов назад
В штате Нью-Йорк два пляжа закрыли из-за нападения акул на детей

В штате Нью-Йорк два пляжа закрыли из-за нападения акул на детей

10 часов назад
Еще пять стран поддержали "крымские санкции" Европейского союза

Еще пять стран поддержали "крымские санкции" Европейского союза

12 часов назад
Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США

13 часов назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

18.07.2018 06:04
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15