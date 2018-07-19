Хорват Милан Бадель выбирает между "Зенитом" и "Миланом"

Хорватский полузащитник Милан Бадель пока находится в поиске нового клуба. Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал условия контракта с санкт-петербургским "Зенитом". Однако после успеха хорватской сборной на чемпионате мира в России, у Баделя появились и другие варианты продолжения карьеры.

"Как и ко всем остальным игрокам сборной Хорватии, к Баделю есть серьезный интерес со стороны многих клубов. Бадель долго выступал в Италии, так что, конечно, у него есть варианты и там", — цитирует агента футболиста Младена Клишкиница "Спорт-экспресс".

Кроме того, агент заявил, что у Баделя есть конкретные предложения от английских клубов. Сам же игрок признавался, что хотел бы попробовать себя в "Милане".

В прошедшем сезоне хорватский полузащитник выступал за "Фиорентину". 30 июня 2018 года Милан стал свободным агентом. Сборная Хорватии заняла на чемпионате мира в России второе место, уступив в финале французам со счетом 2:4.