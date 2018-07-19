"Лаборатория Касперского" выиграла суд у голландской газеты

Российская компания "Лаборатория Касперского" выиграла судебный процесс против крупной голландской газеты De Telegraaf. Слушания проходили в Нидерландах.

Поводом для судебного разбирательства послужила статья, в которой рассказывалось о женщине-хакере. В материале есть упоминание о некой "всемирно известной российской компании в области интернет-безопасности", компьютеры которой и взломала героиня сюжета.

На серверах женщина, якобы, обнаружила компромат, согласно которому некий голландский парламентарий передавал с помощью "Лаборатории Касперского" ценную информацию России. В компании это сочли серьезным ударом по репутации и выдвинули изданию претензии, напоминает "Интерфакс".

Одновременно корпорация провела внутреннее расследование и доказала, что никакого взлома не было.