Дело участника банды Басаева будут рассматривать на Северном Кавказе

Дело участника банды Басаева Аслана Яндиева, экстрадированного в Россию и Словакии, может рассматривать главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает ТАСС.

Бандит стал фигурантом уголовного дела о серии терактов в 2006 году во Владикавказе. Ему было заочно предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В Словакии его задержали еще в 2011 году, но в течение семи лет он пытался опротестовать выдачу в Россию. 17 июля его все же экстрадировали в РФ.

В ближайшее время Яндиева этапируют во Владикавказ к месту проведения следственных действий и предъявят ему обвинения.