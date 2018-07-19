Уникальную операцию провели кардиохирурги в больнице имени Буянова

Врачи спасли 20-летнюю пациентку с редким видом тахикардии. Они нашли нервные центры, которые заставляли сердце биться неровно, и просто отключили их.

— Яна, ритм у тебя прекрасный. Дай мне обе ручки!

Сейчас на сердце у Яны в прямом смысле слова спокойно как никогда, но еще месяц назад ее жизнь была под угрозой. У девушки редкий вид тахикардии. Пульс был хаотичный, с паузами, и иногда достигал 280 ударов в минуту. Первый сердечный приступ произошел, когда ей было всего 14.

— Сначала я ничего не подозревала, просто потеряла сознание. Потом обратилась в больницу.

Все это могло привести к полной остановке сердца. Имплантированный еще в подростковом возрасте кардиодефибриллятор помогал восстанавливать пульс, но только временно.

— Я просто как эмоциональный человек чувствую учащенное сердцебиение. И прямо чувствую, что вот скоро будет разряд, чувствую, когда происходит, все, подходит пик. И вот — разряд. И все — сердце начинает работать автоматически.

Но такие приступы у двадцатилетней Яны повторялись все чаще. Врачи больницы имени Буянова предложили ей сделать сложную операцию — симпатэктомию. Тончайшими инструментами, снабженными видеокамерой, хирург добирается до нервных узлов в груди и блокирует их.

"Делается три прокола в грудной клетке. Через первый прокол ставится камера, дальше через два других прокола ставятся вот такие инструменты", — показывает сердечно-сосудистый хирург, профессор отделения кардиохирургии ГКБ имени В.М. Буянова Сергей Термосесов.

Сердце получает меньше нервных импульсов и сразу начинает биться ровнее. Такие операции уже делали детям, но взрослому человеку симпатэктомия была проведена впервые в России. Никаких разрезов, швы от проколов заживают быстро. Яну выписали уже на пятые сутки.

— Я не ощущаю признаков аритмии, у меня нет учащенного сердцебиения, я не теряю сознание и живу полноценной жизнью!

Теперь Яна может продолжить свою учебу в медицинском институте. В будущем она хочет стать педиатром и так же, как ее врач, спасать чьи-то жизни.