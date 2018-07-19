Болельщики ЧМ вынесли из поездов подстаканников и простыней на миллион рублей

Начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" компании РЖД Павел Бурцев сообщил журналистам, что болельщики, которые во время проведения в России чемпионата мира по футболу пользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей.

Он отметил, что какая-то "сувенирная" продукция пропадает из поездов и в обычной жизни. "Но учитывая, что у нас компания с серьезным подходом, все должно учитываться", — сказал представитель РЖД.

По его словам, в основном болельщики забирали с собой подстаканники, одеяла и даже простыни.

Бурцев предположил, что болельщики, вероятно, считали, что поскольку белье выдавалось в рамках бесплатной поездки, то его можно забрать с собой.

"Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон. Будем замещать", — сказал Бурцев.