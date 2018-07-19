За утонувших в собственном доме пенсионеров накажут чиновников

Причиной затопления в селе Зеркло Оренбургской области, где погибли пенсионеры, стал засор труб под федеральной трассой. Во время ливня потоками воды в трубы принесло обломки деревьев, засор в настоящее время устранен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

18 июля из-за ливня в селе оказались подтоплены четыре дома и здание почты. Сильный поток накрыл первый, оказавшийся на пути воды, дом, и находившиеся в нем пожилые супруги погибли. При осмотре уровень воды в доме и гараже превышал полтора метра.

Возбуждено уголовное дело по факту гибли 78-летнего мужчины и его 76-летней супруги, местных чиновников могут наказать из-за их халатности.