Роналду выплатил налоговым органам Испании большую часть штрафа

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, покинувший в нынешнее межсезонье мадридский "Реал", заплатил налоговым органам Испании 13,5 млн евро штрафа. Ранее налоговики заподозрили футболиста в финансовых махинациях. Португалец частично признал за собой вину.

По соглашению сторон Роналду должен выплатить 18,8 млн евро, сообщает ТАСС. Таким образом новичку "Старой синьоры" осталось вернуть в казну Испании около 5 млн. евро.

Напомним, что "Ювентус" приобрел португальского форварда у "Реала" за 100 миллионов евро. В туринском клубе Роналду будет получать 30 млн в год. Контракт с ним заключен до 30 июня 2022 года.