На американском телешоу талантов акробатка упала головой в огонь. Видео

Сильно понервничать пришлось не только членам жюри телешоу The America's Got Talent, но и маленькому сыну акробатки Мэри Вольф и его бабушке.

Во время ее выступления вместе с мужем Тайсом Нильсеном поначалу все шло хорошо. Трюки явно впечатляли членов жюри.

Примерно в середине выступления Тайс натянул на глаза темную повязку, чтобы исполнить трюк более эффектно. Однако Мэри вдруг выскользнула из его рук и упала вниз головой прямо в огонь, который был разведен на сцене.

Весь зал ахнул, кто-то закрыл лицо руками, Тайс же с завязанными глазами продолжал висеть вниз головой – видимо, не понимая сначала, что произошло. Однако, к счастью, все обошлось без травм: Мэри самостоятельно встала и даже улыбнулась залу, а затем они с мужем обнялись и поцеловались.

Видео этого происшествия было опубликовано в "Фейсбуке" американского телешоу.