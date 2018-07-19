Путин: путь к позитивным изменениям в отношениях РФ и США начат

Выступая на собрании послов и постоянных представителей в МИД РФ, президент России Владимир Путин заявил, что путь к позитивным изменениям в отношениях с США, которые, по его словам, в настоящее время хуже, чем во времена "холодной войны", проложен. Однако в Америке есть силы, готовые с легкостью принести в жертву отношения с Россией.

По его словам, необходима другая позитивная повестка, нацеленная на совместную работу, на поиск точек соприкосновения, передает телеканал "Россия 24".

Президент отметил важность встречи в Хельсинки с лидером США Дональдом Трампом, которая "была в целом успешной, привела к полезным договоренностям".

"Было бы наивно думать, что проблемы, копившиеся годами, решатся за несколько часов, но на это никто и не рассчитывал, тем не менее, полагаю, что путь к этим позитивным изменениям все- таки начат", — сказал Путин.

Президент попросил дипломатов, работающих на американском направлении, учитывать существование в США могущественных сил, нацеленных на подрыв отношений с Москвой. Даже, по словам президента, в ущерб интересам своего государства.

"Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: жалкие, ничтожные люди. Но это не так, в данном случае это не так. Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а, наоборот — довольно могущественные, сильные, если могут впаривать, извините за моветон, миллионам своих граждан различные трудно перевариваемые в нормальной логике истории. Но они могут это делать. Говорю так не для того, чтобы кого-то поругать или кого-то похвалить, совсем нет. Говорю это для того, чтобы мы с вами учитывали это обстоятельство в ходе нашей практической работы на американском направлении. Это факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня", — отметил Путин.

По словам президента, это совершенно не вписывается в политическую философию. "Нас всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего, должны думать о фундаментальных этих интересах и их всегда ставить выше", — отметил Путин.