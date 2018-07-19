Отчисленный из сборной Хорватии Калинич получит серебряную медаль

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич, покинувший команду еще на групповой стадии чемпионата мира после конфликта с главным тренером команды Златко Даличем, получит серебряную медаль. Такое решение приняли партнеры футболиста, впервые в истории страны пробившиеся в финал мирового первенства.

Напомним, что Калинич отказался выйти на замену в стартовом матче хорватской сборной против нигерийцев. Тогда форвард сослался на боли в спине. После этого главный тренер Златко Далич принял решение отчислить игрока.

Без Калинича хорваты дошли до финала чемпионата мира, завоевав серебряные награды. "По моей информации команда действительно решила, что Калинич должен получить медаль", — приводит слова пресс-атташе сборной Хорватии Томислава Пачака РИА Новости.

По правилам Международной федерации футбола призеры чемпионата мира получают по 50 медалей.