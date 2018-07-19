Ростовские пограничники устроили погоню за браконьерами. Видео

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России на прошлой неделе попытались задержать браконьеров, занимающихся незаконным выловом рыбы ценных пород в Таганрогском заливе.

Преступники совершили попытку скрыться, и дальнейшая погоня за ними была снята на видео одним из пограничников: браконьеры, рискуя своими и чужими жизнями, устроили на воде настоящие гонки, и в какой-то момент едва не протаранили пограничный катер.

В результате преуступники были задержаны с поличным — в их лодке были обнаружены сети и рыба, запрещенная к вылову. Теперь им грозит не только административное, но и уголовное преследование, поскольку их действия при задержании представляли угрозу для жизни и здоровья представителей власти.