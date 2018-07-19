Убивший ворвавшегося в его дом мексиканца Макеев перевоплотился в священника

В образе священника времен Эрнана Кортеса предстал перед зрителями получивший печальную известность в Канкуне российский блогер Алексей Макеев, более года дожидающийся суда в мексиканской тюрьме по обвинению в умышленном убийстве, сообщает El Universal.

Известный в стране как "Русский нацистский повелитель" (Lord Nazi Ruso) принял участие в театральной постановке "Mitos, Mitotes y Mitoteros", режиссером которой выступил известный в Мексике актер Хорхе Корреа Фуэнтес, более 40 лет ставящий спектакли на тюремных подмостках. На репетиции было отведено три дня, после чего 30 заключенных предстали перед зрителями.

"Мистер Хорхе очень хороший режиссер", — отметил сыгравший роль католического священника времен завоевания Мексики Макеев, но это единственное, на что хватило его знания испанского языка — далее он попросил либо задавать ему вопросы на английском, либо позвать переводчика.

Журналисты отметили, что россиянин сильно похудел, коротко подстригся и свел татуировку в виде свастики с виска.

Впервые Макеев стал "героем" новостей в конце марта 2013 года, после публикации видео с нападением на пенсионерку и ребенка в подмосковной Электростали. После принудительного лечения, в декабре 2015 года, он отправился путешествовать по миру и в конце концов осел в Канкуне, где взялся обличать мексиканцев. От критики он со временем перешел к открытым оскорблениям и угрозам, сопровождая свои записи нацистской символикой. Терпение местных жителей лопнуло 19 мая 2017 года, когда в дом блогера ворвалась толпа разъяренных молодых людей, вооруженных палками и камнями. Отбиваясь, Макеев ударил ножом одного из обидчиков, позже он скончался в больнице, где с многочисленными травмами оказался и сам россиянин — от линчевания его спасла случайность, поскольку полицейские решили не вмешиваться в конфликт.

Через 10 дней, сразу после выписки, Макеева взяли под стражу и поместили в одиночную камеру в тюрьме Четумаля, на юге штата Кинтана-Роо, поскольку городские власти опасались беспорядков и стычек с полицейскими в Канкуне. После многочисленных жалоб на постоянные избиения со стороны других заключенных и сотрудников исправительного учреждения россиянина 21 мая текущего года перевели в тюрьму Канкуна, во дворе которой и прошло театральное представление.

У следователей остается около 10 месяцев на то, чтобы представить доказательства по делу Макеева, которому за умышленное убийство грозит от 25 до 50 лет лишения свободы.