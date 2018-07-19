После наплыва мигрантов Швеция ужаснулась числу многоженцев

В результате большого притока мигрантов в Швеции значительно возросло число многоженцев, чем обеспокоено правительство королевства. Как говорится в сообщении правительственной канцелярии, власти намерены остановить практику признания полигамии иностранцев в стране.

Замминистра юстиции и министр по вопросам миграции Швеции Хелен Фритзон призвала проанализировать оставшийся пробел в законодательстве, который позволяет признавать несколько браков, заключенных одним мужчиной еще до приезда в королевство.

По оценкам Налогового управления, около в Швеции на данный момент официально состоят в полигамных браках 170 человек (большинство из которых составляют мужчины).

Кроме того, по оценкам экспертов, около 500 подобных случаев в Швеции не зарегистрировано официально, передает ТАСС.

В 2015 году в Швецию с населением 9,8 миллиона человек прибыло 163 тысячи переселенцев, в основном из стран Ближнего Востока и Азии. Это самый высокий показатель в Европе из расчета на душу населения.

На конец 2017 года в королевстве проживало уже 2,4 миллиона иммигрантов, у которых оба родителя являются выходцами из иностранных государств. Это почти четверть (точнее, 24,1 процента) населения всей страны.