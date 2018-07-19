РФ готова развивать отношения с ЕС, но на расширение НАТО ответит жестко

Россия соразмерно ответит на размещение военных баз НАТО у российских границ, эти шаги представляет прямую угрозу для РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов РФ в министерстве иностранных дел страны.

Он подчеркнул, что безопасность в Европе куда надежнее будет укреплена сотрудничеством РФ и ЕС, а не развертыванием у российских границ новых баз североатлантического альянса.

Путин отметил, что подобные агрессивные шаги, представляющие прямую угрозу РФ, последует "соразмерная реакция".

Как отмечает РИА Новости, глава государства предостерег западных коллег от обострения ситуации, например, в случае попытки включить в состав НАТО Грузию или Украину.

Президент России сообщил, что Москва готова к конструктивному диалогу с другими странами, рассказав, что "следуя международному праву, работая на коллективных началах, мы можем решать самые сложные мировые проблемы".